株式会社旭東エレクトロニクスは、SUNEASTブランドのポータブルSSD「Revolve R10 mini」を6月5日（金）に発売した。USB Type-CとUSB Type-Aの両接続に対応している。 2024年12月発売の「Revolve R10」と同じ構造ながら、小型・軽量化を図った製品。 従来モデルと比べ、本体のサイズを約30%、重量を約40%低減した。 USB 3.2 Gen 2に対応し、読み出し速度は最大1,050MB/秒、書き込み速度は最大950MB/秒。