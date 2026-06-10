きょう未明、山形県山形市の道路で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、２３歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、山形市江俣三丁目に住む会社員の男（２３）です。 警察によりますと、男はきょう午前０時３４分ごろ、山形市城南町三丁目の道路で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。 パトロール中の警察官が、蛇行しながら走行していた男の車を停止さ