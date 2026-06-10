浦和レッズは６月10日、中島翔哉が契約満了に伴い、今シーズン限りで退団すると発表した。現在31歳のMFは、2012年に東京ヴェルディでプロキャリアをスタートさせ、カターレ富山やFC東京でプレーし、17年にポルティモネンセ（ポルトガル）に移籍。その後、アル・ドゥハイル（カタール）、ポルト（ポルトガル）、アル・アイン（UAE）、アンタルヤスポル（トルコ）を経て、23年７月に浦和に加入した。J１百年構想リーグでは12試合