10日11時現在の日経平均株価は前日比734.22円（-1.12％）安の6万4682.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は825、値下がりは682、変わらずは51。 日経平均マイナス寄与度は490.76円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が123.09円、ＴＤＫ が69.89円、フジクラ が54.71円、イビデン が43.58円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を337.90円押し上げている。次いでリクルӦ