ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、敵地PNCパークでのパイレーツ戦に「1番DH」で先発出場。第4打席に3試合連続安打となる中前適時打を放った。ドジャースは同点の7回表に打者一巡の猛攻、大谷の一打を口火に打線が爆発した。敵地の「チャント」が見事な伏線となっている。 ■フリーマンが通算2500安打を達成 試合は中盤まで両先発が好投。2－2の同点で迎えた7回表、無死一