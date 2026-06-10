卓球の国際大会「WTTコンテンダーザグレブ」は11日から14日にかけて、クロアチア・ザグレブで本戦が行われる。日本から多くの選手がエントリーしており、その活躍に期待が高まっている。中でも注目されるのが女子シングルスの戦い。日本の有力選手が名を連ねており、優勝争いに絡めるかが焦点となる。 ■大藤は直近3大会連続優勝 クロアチアを舞台に行われるWTTシリーズ。予選、本戦ともに多くの日本選手が