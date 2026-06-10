「ルパン三世」といえば、あなたが思い浮かべるのはどのエピソードでしょうか。1971年のアニメ第1話放送から55周年を迎えることを記念し、日本テレビは「ルパン三世傑作選」を2026年10月期に放送すると発表しました。あわせて、放送エピソードを決める過去最大規模のファン投票企画も6月10日からスタートしています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の投票対象となるのは、「ルパン三世 PART1」から「PA