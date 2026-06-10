中国メディアの第一財経は8日、日本の対外純資産ランキング下落の背景について報じた。財務省がこのほど発表したデータによると、2025年末時点の日本の対外純資産は561兆8000億円となり、前年比4．4％増加して過去最高を更新した。しかし、国際通貨基金（IMF）によると、日本は中国（636兆3391億円）に抜かれて3位に後退した。日本の対外純資産は増加を続けている。財務省はその要因について、日本企業による米国などへの直接投資