ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、６月１５日（月）から実施するＵ２０日本代表のジョージア遠征事前合宿、及び６月２７日（土）からジョージアで開催されるＵ２０世代の世界ナンバーワン決定戦、「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ ２０２６」に臨むＵ２０日本代表メンバー２５人を発表しました。 大久保直弥ヘッドコーチのもと、