大手牛丼チェーンと、百貨店が手を組んだ異業種コラボが誕生です。「松屋フーズ」は「松屋銀座」内にきょう常設店舗をオープンしました。牛めしには、神戸牛や国産ブランド米を使用するなど通常メニューをベースに、素材や製法に工夫した限定商品が並びました。牛めしのメイン顧客だった30〜50代の男性客だけでなく、百貨店を訪れる女性やシニア層など新たな客層の取り込みを図ります。松屋フーズ 中食・外販企画グループ チーフス