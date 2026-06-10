病院で診察を受けたあとの処方箋や会計、薬の待ち時間を短縮できるシステムが全国の医療機関で広がっている。JR東日本が駅構内にオンライン診療ブースを設置するなど、時短や利便性向上の取り組みが進んでいる。診察中に「横」で処方箋を作成生活に欠かせない病院。街では、「半日はつぶれそうなイメージ」「病院で『何時間待たせるんだ！』という声を聞いた」と、待ち時間が長いという声が聞かれた。しかし今、診察後の待ち時間を