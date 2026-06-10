３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、行司、呼出しら約６５人が１０日、航空機に搭乗して羽田空港から出発した。かど番だった夏場所を左足首の負傷で全休し、名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では関脇に番付を落とす大関安青錦（安治川）は、エルメスのバックを着物に合わせたファッションで登場。昨年１０月のロンドン公演に続き