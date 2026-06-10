きのう（9日）東京・杉並区の住宅で火事があり、住人の80歳の女性1人が死亡しました。きのう午後7時ごろ、東京・杉並区下井草の2階建ての住宅で「1階が火事のようだ。中には母親がいる」と110番通報がありました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など21台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、1階のおよそ20平方メートルが燃えたということです。この火事でこの家に住む松田紀子さん（80）が死亡しました。警視