ビール大手4社は10日、5月のビール類の販売実績を発表し、市場全体の販売数量は各社の推計で前年同月比5％増だった。昨年4月の値上げ後に買い控えが発生し、5月も継続していたため、その反動で増加した。メーカー別では、金額ベースの販売実績を公表しているアサヒビールが7％増で、キリンビールは前年並みだった。数量ベースで発表のサントリーが12％増、サッポロビールは4％増となった。アサヒビールは5月に投入した「スー