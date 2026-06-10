KFCと人気オープンワールドRPG『原神』のコラボレーション第2弾が、きょう10日からスタートした。アルハイゼンとカーヴェをデザインした限定BOX入り「原神コラボパック」をネットオーダー限定で販売。ゲーム内アイテムに加え、限定タペストリーや声優直筆サイン色紙が当たる抽選企画も実施される。【画像】これは絶対ほしい…ゲーム内で使えるアイテムコードも！コラボパック一覧今回のコラボでは、「原神コラボパックA」「原