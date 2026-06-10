【ワシントン共同】米国防総省は9日、ヘグセス長官がキューバにあるグアンタナモ米海軍基地を10日に視察すると発表した。トランプ政権が反米姿勢の転換を狙ってキューバに圧力をかける中、キューバ軍当局と接触するかどうかが注目される。中南米を管轄する米南方軍のドノバン司令官は5月、グアンタナモ基地周辺で複数のキューバ軍高官と会談。両国の軍高官による会談は異例で「任務の安全上の課題」について意見交換した。中