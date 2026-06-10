東映の5代目宣伝部長、福永邦昭氏が東映から角川映画の宣伝術を披露した書籍「実録！東映三角マーク宣伝部」（立東舎）が6月19日に発売される。福永氏は66年から東映本社の宣伝部に勤務した。「仁義なき戦い」「トラック野郎」「極道の妻たち」といった東映人気シリーズはもちろん、角川作品の「セーラー服と機関銃」や「戦国自衛隊」、自ら企画した「わが愛の譜滝廉太郎物語」まで、法に触れなければ何でもありだった“昭和スタ