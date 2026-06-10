■MLBパイレーツ2ー12ドジャース（日本時間10日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）は敵地でのパイレーツ戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数1安打1四球2打点、打率は.301、3試合連続安打をマーク。試合は2対2の同点で迎えた7回、相手捕手の送球エラーから勝ち越しに成功。さらに大谷のタイムリー、Ａ.パヘス（25）の15号2ラン本塁打など打者15人の猛攻で一挙10得点を挙げ、ドジャースは逆転勝利。また、この回ヒットを放っ