【ニューヨーク＝木瀬武】米国のＡＩ（人工知能）開発企業アンソロピックは９日、サイバー攻撃などに悪用される懸念から限定公開としている「クロード・ミュトス」と同等の性能を持つ新たなＡＩモデルを一般向けに公開した。新モデル「クロード・フェイブル５」は、一般向けに提供するため、サイバー攻撃や生物・化学兵器の開発などに悪用されないようにするための安全対策を講じている。フェイブル５は、ミュトスと同じ技術を