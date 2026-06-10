セクシー女優の星乃莉子（27）が10日、Xを更新。6日に都内2店の書店で開催予定だった写真集「Leoへ」の発売記念イベントを体調不良で開催を延期すると発表していたが、中止となった件について謝罪した。「開催延期させて頂いていたイベントについて、中止になってしまい本当に申し訳ありません。後日できるだけ早く今回の経緯について説明させていただきます。この度は関係者各位様、なにより写真集を購入して頂いた多くの皆様、本