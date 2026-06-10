元KSB瀬戸内海放送で現在はフリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が31日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。「#白戸ゆめの1st写真集重版記念イベントまだまだ受付中です」と伝え、淡い緑色のレース生地を使用し、肌と同色を用いた限界ギリギリまで露出したデザインのランジェリーショットを公開。6月21日に都内で開催される写真集お渡し会やオンラインサイン会の詳細も記した。また、別の投稿では「心機一