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【ファイナルファンタジー レゾナンス】 10月22日 発売予定（Steam版は10月23日発売） 価格： 7,678円（通常版） 9,878円（デジタルデラックス版） 25,500円（コレクターズエディション） スクウェア・エニックスより、10月22日に発売される「ファイナルファンタジー レゾナンス」（以下、FFレゾナンス）。本作は、以前スマートフ