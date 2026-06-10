●パイレーツ3−12ドジャース○＜現地時間6月9日PNCパーク＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地カード初戦に2桁得点の大勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」で先発出場し、3試合連続安打を記録した。大谷は昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕スキーンズと対決。初回の第1打席はカウント1-1から低めのスプリットで二ゴロに打ち取られ、3回表の第2打席はカウント1-2から高めボールゾーンのフォーシームで空振り三