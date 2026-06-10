【ファイナルファンタジー レゾナンス】 10月22日 発売予定（Steam版は10月23日発売） 価格： 7,678円（通常版） 9,878円（デジタルデラックス版） 25,500円（コレクターズエディション） スクウェア・エニックスより10月22日に発売されるプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch2/Nintendo Switch/PC用RPG「ファイ