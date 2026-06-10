【PS Store：夏先取りセール】 セール期間：7月1日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「夏先取りセール」を7月1日まで開催している。 「夏先取りセール」では、小島秀夫氏が手掛けた「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」をはじめ、「デモンズソウル」のフルリメイク作「Demon's Souls デジタルデラ