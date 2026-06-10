小売業での経験をスポーツビジネスで生かすプロ野球をビジネスサイドで支える球団職員などに転職秘話を聞く連載企画。今回はオリックス野球クラブ株式会社をピックアップした。球場の熱気、スタンドを埋め尽くすファンの一体感。スポーツがもたらす「熱狂」は、球場に足を運ばせる動機となる。しかし、その輝かしい舞台の背景には、一般の企業と何ら変わらない緻密な経営戦略と、地道なビジネスの積み重ねが存在している。 オ