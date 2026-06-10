《紫耀くんかっこいい》《黒髪が好きすぎる》6月9日、Number_iの平野紫耀（29）がInstagramを更新。金髪から黒髪風に戻したビジュアルで多くのファンの心をつかんだが、もうひとつ目を惹いたのが、手に持っていたルイ・ヴィトンのモノグラム柄のサッカーボールだった。《ヴィトンのボールなんてあるんだね》《これ、欲しすぎる》投稿のコメント欄や、Xではこんな声が。じつは、平野が公開した写真はルイ・ヴィトンとユニセフのパ