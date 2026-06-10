6月3日、台風6号が関東地方に接近し、通勤時間帯を直撃。東京都内では杉並区や品川区などで河川氾濫の恐れが強まり、危険な場所からの避難が必要とされる「レベル4氾濫危険警報」も発表された。朝からの暴風雨に見舞われた東京も、昼ごろには一時雨足が弱まったが、午後になってまた勢いを増した――。この台風直撃のさなか、都内の商業施設で、両手にたくさんの買い物袋を携えて歩く女性の姿があった。歌手の森高千里（57）だ。来