気温がぐんと上がるこれからの季節、汗やニオイが気になることも。【GU（ジーユー）】からは、そんな夏のお悩みに対応できそうな「機能付きインナー」が登場しています。機能付きなのに、790円という試しやすい価格なのも魅力。シンプルなデザインでさまざまなコーデに取り入れやすく、この夏活躍してくれそうなインナーをご紹介します。 クロップド丈のすっきりキャミ 【GU】「コットン