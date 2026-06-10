猫がグルーミングをしなくなった理由3選 猫のグルーミングには、被毛を清潔に保つのはもちろん、体温調節やリラックス効果があるなど様々な意味があります。猫にとって大切なグルーミングをしなくなるのには、次のような理由が考えられます。 1.高齢で体力が落ちた 高齢になると、猫はグルーミングの回数が減ります。体力が衰えることによって、グルーミングだけでなく爪とぎなど