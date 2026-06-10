3カ月に一度、息子の定期通院のために予約を入れている病院。しかし、息子の相次ぐ発熱に続き、3度目の当日にはまさかの自分自身が発熱。度重なるキャンセルへの罪悪感から、病院への電話が恐怖になってしまった私。そんな私を救ってくれた、受付スタッフの温かい対応とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 申し訳なさで電話が恐怖になった日 幼稚園へ通う息子の病院予約をしたときの話です。 息子は定期的に眼科に