敵地パイレーツ戦米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと対戦した。2-2と同点の7回、敵失策から一挙10得点。敵地元局は呆然となった。6回に風雨が強まった後、球場後方に虹もかかった7回のドジャースの攻撃。ラッシング、フリーランドがともに左前に運び、無死一、三塁で大谷翔平が打席に入った。敵捕手デービスの三塁への牽制が、走者に当たる悪送球となって勝ち越し。無死二塁から大谷が中堅左