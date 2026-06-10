日銀が1％への利上げに踏み切ことが確実視されるなかで2026年6月9日放送の「Nスタ」（TBS系）は今回の利上げの意味を考えた。しかし、利上げに傾きつつあるとの観測の一方で、高市首相の思惑を振り切れるかとの見方もある。「利上げで物価抑制に動かなければいけないと、今は傾きつつある」番組は来週開かれる金融政策決定会合で、日銀が利上げに踏み込む見込みだと報じる。現在の0.75％から1.0％へ31年ぶりの高水準となる。根拠は