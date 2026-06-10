女優のシドニー・スウィーニーが「スリーピー・ホローの伝説」を再構築した作品に出演することが決定した。「ペット・セメタリー：ブラッドライン」で知られるリンジー・アンダーソン・ビアー氏が自身のデビュー小説「Hollow」の映画化を手がける。 【写真】ランジェリーブランドをローンチ横から見てもスゴすぎる有名女優 デッドラインに