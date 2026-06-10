原油・ナフサ不足の混乱が収まる気配はない。金子国交相は9日の会見で、原油やナフサ関連製品の不足に伴い、3月中旬以降、建設や自動車整備などの事業者から約9500件の相談が寄せられたと明らかにした。【もっと読む】日本は「円安・ナフサ高・代替調達高」の三重苦…6〜8月で5000品目超「値上げラッシュの夏」が庶民を襲う「不安の解消に万全を期す」（金子）と強調したが、そもそも不安を招いているのは、原油・ナフサ不足につ