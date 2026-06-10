視聴者は、安堵したようだ。演芸番組『笑点』の公式Xが6月7日の放送で「重大発表」を告知。ネット上では三遊亭小遊三（79）、三遊亭好楽（79）、座布団運びの山田隆夫（69）のいずれかの勇退という噂が広がった。しかし、その内容は「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてのギネス世界記録認定だった。【もっと読む】7代目円楽を襲名した三遊亭王楽が狙うは「笑点」親子出演 6代目の遺言で後継に「ホッとしたファ