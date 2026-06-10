Googleは2026年6月9日、音声翻訳モデル「Gemini 3.5 Live Translate」を発表しました。日本語を含む70以上の言語に対応し、話者の抑揚、話す速さ、声の高さを保ちながら、ほぼリアルタイムで音声を別の言語に翻訳するモデルです。Gemini 3.5 Live Translate is herehttps://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-live-3-5-translate/Gemini 3.5 Live Translateは発話が終わるのを待ってから翻