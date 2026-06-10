AI企業のAnthropicが「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」を現地時間の2026年6月9日にリリースしました。両モデルはどちらも同等の能力を有しおり、Claude Mythos 5が一部の組織を対象に限定公開されるセキュリティ対策解除版で、Claude Fable 5がセキュリティ対策を施したうえで一般公開される製品版です。Claude Mythos \ Anthropichttps://www.anthropic.com/claude/mythosClaude Fable \ Anthropichttps://www.anthropic.c