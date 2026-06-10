アントワープGK野澤大志ブランドンが受賞ベルギー1部アントワープは6月9日、2025-26シーズンのクラブの年間最優秀選手に日本人GK野澤大志ブランドンが選出されたと発表した。異国の地での快挙にSNSも沸いている。惜しくも北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーからは漏れた野澤だが、今シーズンは中位に留まったクラブでハイパフォーマンスを見せた。FC東京下部組織出身の守護神は、第10節のセルクル・ブルッヘ戦で先