◆米大リーグパイレーツ３―１２ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決は３打席で無安打だったが、４打数１安打２打点でチームの大勝に貢献した。８回に代打が送られ、途中交代。１０日（同１１日）の二刀流出場