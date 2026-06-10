大相撲夏場所を全休し、大関陥落が決まった安青錦（安治川）が１０日、パリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向け、羽田空港から出国した。昨年１０月のロンドン公演以来の海外公演に、ウクライナ出身の安青錦は「２回目なんでしっかり自分らしくいい相撲とれたらいい」と抱負を語った。パリでの楽しみについては「古くて歴史のある街。観光できる場所がたくさんある。しっかり観光できたら良い」と心待ちにしている。