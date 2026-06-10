９日、ギリシャ・アテネで開かれた第２回世界古典学大会。（アテネ＝新華社配信）【新華社アテネ6月10日】世界の古典研究者らが一堂に会する第2回世界古典学大会が9日、ギリシャ・アテネで2日間の日程で始まった。今回のテーマは「古今の対話−古典の知恵の現代への示唆」。中国、ギリシャ両国の関係部門責任者をはじめ、各国の古典学、関連分野の専門家・研究者、関係国の駐ギリシャ外交官、メディア関係者ら200人余りが参加し