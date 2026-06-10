大相撲夏場所を制した小結・若隆景（荒汐）が１０日、パリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）に向け、羽田空港から出国した。日本相撲協会関係者は約１３０人が２組に分かれて移動。９日に出発した横綱・豊昇龍（立浪）ら前半の組は既にパリに入った。昨年１０月のロンドン公演以来となる海外公演に若隆景は「ロンドンはすごく歓声が大きかった。パリの方にいい相撲をみせたい」と力を込めた。夏場所優勝後は地元・福島で