歌手・ＡＳＫＡの娘で、シンガー・ソングライターの宮粼薫が「お知らせ」を予告した。１０日までに自身のインスタグラムで「とあるお仕事にて…」とドレスアップ姿をアップし、「先日ストーリーにあげましたが近々みなさんにお知らせがあります！（うっすら分かってます、みたいなＤＭきてた。バレてる笑）」と報告。「楽しみにしててねＴｈａｎｋｙｏｕ」と呼びかけた宮粼。フォロワーは「何の発表かな」「