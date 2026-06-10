◆米大リーグブルージェイズ３X―２フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・フィリーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２回に２試合ぶりの安打となる右越え二塁打を放った。その後２打席は空振り三振で打率は２割３分２厘となった。相手右腕は通算１１８勝の剛腕ウィーラー。２回２死無走者、カウント３―１からのシンカーをたたくと打球速度９７