８日、金康達観賞石博物園の一角。（ドローンから、盱眙＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京6月10日】中国江蘇省淮安（わいあん）市盱眙（くい）県で8日、金康達観賞石博物園が新たに開園した。同園は面積が1500ムー（約100ヘクタール）で、霊璧石や太湖石、泰山石などさまざまな「観賞石」を23万点以上所蔵し、山峰園や景観園、神秘石林、樹石園などで構成される。８日、金康達観賞石博物園で記念撮影