元テレビ朝日社員の玉川徹氏が10日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。DAZNが、サッカーW杯北中米大会（11日開幕）の全104試合を生中継し、日本戦は無料配信することに関連し、ユニバーサルアクセス権（国民的関心が高いスポーツイベントや情報に無料アクセスできる権利、UA権）について言及した。サッカーW杯北中米大会では、NHKが地上波とBSで日本代表の試合を全て生中継