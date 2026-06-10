松屋銀座に牛めしの「松屋」の百貨店初となる常設1号店「松屋PREMIUM」が10日にオープン。オープンに先駆けて取材会が同所で開かれた。【写真】高級感あふれる外観の『松屋 PREMIUM』松屋銀座の担当者は「100周年記念のイベントとしてご出店いただいた際は本当に多くのお客様からご好評をいただいた。今まで松屋銀座にいらっしゃったことのないお客様もご来店いただいて、ご購入いただきお召し上がりいただいた。多くのお客様