イタリアンレストラン「サイゼリヤ」はきょう10日から、グランドメニューを改定する。【写真】ジューシーな肉×やみつきソースで人気の「若鶏のディアボラ風」「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」は、在庫状況が不安定となっているため、グランドメニューに掲載されていない。差し込みメニューで販売する。季節限定の「冷たいパンプキンスープ」が今年も登場。かぼちゃ本来のおいしさを生かした冷たいスー