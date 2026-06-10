兵庫アーバン競馬（兵庫県競馬組合）は10日、園田競馬の5月20日3Rと今月3日3Rに行われた2歳初出走戦を昨年度までの基本負担重量（牡・セン馬＝55キロ、牝馬＝54キロ）で実施していたことを確認したと発表した。今年4月1日施行の園田競馬・姫路競馬番組要綱で“騎手の健康と福祉および将来にわたる優秀な人材の確保、ダートグレード競走の国際格付け取得を目指す方針に伴い2歳の負担重量を引き上げておりました”としており、今